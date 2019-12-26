طالبان تطلق سراح رهائن لديها من أعضاء حركة السلام الشعبية

أفرجت حركة طالبان عن 27 رهينة لديها من أعضاء حركة السلام الشعبية الذين اختطفتهم أثناء توجههم إلى الأجزاء الغربية من أفغانستان.

وقال بسم الله وطن دوست ، المتحدث باسم حركة السلام الشعبية ، إن 27 من أعضاء حركة السلام اختطفتهم طالبان من إقليم فرح أمس الأول الثلاثاء واحتجزتهم لمدة 45 ساعة ومن ثم أطلقت سراحهم دون أي ضرر، حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.

واختفى أعضاء حركة السلام أثناء دخولهم إقليم فرح من أجل تنظيم مسيرة بدأت قبل يومين للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وكان مسلحو حركة طالبان قد اختطفوا أعضاء حركة السلام أربع مرات سابقا، وفقًا لما ذكره مسؤولو حركة السلام.

ويأتي هذا في الوقت نفسه الذي تتوسط فيه الحكومة الأمريكية في عملية السلام في أفغانستان والتي بدأت في فبراير من العام الماضي.