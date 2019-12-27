مجلس الوزراء السوداني يُرجئ إقرار الموازنة إلى الغد



أعلن مجلس الوزراء السوداني، عقد اجتماع استثنائي، غدًا الجمعة، لإجازة الموازنة العامة لعام 2020، والتي كان مُقررا أن تُحسم اليوم.

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" استبقت اجتماع الحكومة اليوم، للنظر في مسألة الرفع التدريجي لدعم الوقود، في الموازنة الجديدة، بإعلان رفضها مشروع الموازنة الذي قدمه وزير المالية، الدكتور ابراهيم البدوي، وتضمن تقليص الدعم، وإقرار إجراءات حماية اجتماعية.

من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، مع اللجنة التنفيذية لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، لدى زيارته لمقر المنظمة اليوم، يرافقه وزير شئون مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان، أن حمدوك استمع إلى "المطالب المُستحقة"، التي قدمها أعضاء اللجنة نيابة عن أسر الشهداء، كما تمت مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالشهداء.

ووعد حمدوك بتحقيق العدالة والقصاص لدماء الشهداء، عبر القضاء العادل الذي أرسته ثورة ديسمبر.



