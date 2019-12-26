كوريا الجنوبية تعرب عن استيائها بسبب مقاطعة مسؤول ياباني كلمة رئيسها خلال قمته الأخيرة مع آبي

أعربت وزارة خارجية كوريا الجنوبية عن استيائها الشديد من مقاطعة مسؤول ياباني كلمة الرئيس مون جيه-إن، خلال قمته الأخيرة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وقال مسئول بالوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن "الوزارة أعربت لليابان من خلال القنوات الدبلوماسية عن استيائها الشديد من هذا التصرف، مضيفا أن اليابان أجابت بأن الأمر لم يكن مقصودا، وأنها ستتحقق من كيفية حدوثه وتعاود الاتصال بالجانب الكوري.

وقام مسؤول ياباني بمقاطعة الكلمة الافتتاحية للرئيس الكوري الجنوبي خلال القمة التي عقدت في تشنجدو جنوب غربي الصين يوم الثلاثاء الماضي، ليدعو الصحفيين إلى ترك قاعة المؤتمرات.



وكان الرئيس مون قد أكد في كلمته على التقارب بين كوريا الجنوبية واليابان وأن البلدين شريكان من أجل تحقيق الازدهار المشترك، عندما تمت مقاطعته.



وجاءت القمة الأخيرة في إطار سعي البلدين لحل النزاع المحتدم بينهما حول بعض القضايا التجارية والتاريخية.