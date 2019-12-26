 مقتل 6 جنود إثر انفجار سيارة مفخخة شمال أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 6 جنود إثر انفجار سيارة مفخخة شمال أفغانستان

انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة
د ب أ
نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 10:59 ص | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 10:59 ص

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية في بيان لها، مقتل 6 جنود أفغان في إقليم بلخ شمالي البلاد، إثر انفجار سيارة مفخخة اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن بيان صحفي نشرته وزارة شؤون الدفاع، أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من قاعدة عسكرية في الساعة 0430 صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 6 جنود أفغان وإصابة 3آخرين، ولم يعلن أي فرد أو جماعة مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.

من ناحية أخرى، قُتل 15 جنديا أفغانيا على الأقل في واقعة أخرى حدثت قبل يومين، في كمين لطالبان عند نقطة تفتيش أمنية في منطقة دولت آباد في إقليم بلخ.

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