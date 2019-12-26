تحصين 104 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في 23 نوفمبر الماضي، وتقرر مد العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري، لتغطية المستهدف في الحملة بكافة المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتبين من التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري، أن العدد الاجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 103 آلاف و970 رأسًا، بواقع 88 ألفًا و678 من الأبقار، و14 ألفًا و309 من الجاموس، و856 من الأغنام، و127 من الماعز وذلك (منذ بداية الحملة وحتى أمس الأربعاء)، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.