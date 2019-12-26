 المرصد السوري: مقتل 5 من ميليشيات تابعة لإيران جراء قصف مجهول المصدر - بوابة الشروق
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المرصد السوري: مقتل 5 من ميليشيات تابعة لإيران جراء قصف مجهول المصدر

القاهرة - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 9:52 ص | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 9:52 ص


أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل خمسة من ميليشيات تابعة لإيران جراء قصف مجهول المصدر قرب الحدود مع العراق.

وذكر المرصد الليلة الماضية أن "قصفا بصواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر استهدف مقر اللواء 47 التابع للميليشيات التابعة لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، إلى جانب مواقع أخرى في المنطقة ذاتها".

ووفقا للمصدر، فقد أسفر القصف عن مقتل خمسة من تلك الميليشيات.

ولفت إلى أنه لم يتضح ما إذا كان القصف تم بطائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى.

وتسبب القصف في وقوع عدة انفجارات ضمن المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.

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