 الخارجية الروسية: ندعو أنقرة لتفعيل تنفيذ مذكرة سوتشي حول إدلب - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: ندعو أنقرة لتفعيل تنفيذ مذكرة سوتشي حول إدلب

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 5:16 م | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 5:16 م

دعت موسكو، أنقرة إلى تفعيل عملية تنفيذ مذكرة إدلب بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وفصل المعارضة عن الإرهابيين.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس "من الواضح أنه لا يمكن التغاضي عن الجيب الإرهابي في إدلب إلى أجل غير مسمى. وفي هذا الصدد، تدعو روسيا إلى تفعيل التدابير الخاصة بالتنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي حول الوضع في إدلب بتاريخ 17 سبتمبر عام 2018".
وكانت القيادة العامة للجيش السوري أعلنت - أمس الأول /الثلاثاء/ - أنه تم تحرير أكثر من 40 قرية في محافظة إدلب من الإرهابيين خلال عملية عسكرية، ودعت المدنيين إلى مغادرة المناطق التي يسيطر عليها المسلحون.

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