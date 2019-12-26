شهد العام 2019 تحولات جذرية في سياسات المملكة العربية السعودية، فنظرتها إلى المرأة، والفصل بين الجنسين، وسياسة الترفيه الجديدة، كلها محظورات صارت من المباحات خلال عام 2019.

وقبل نهاية العام ترصد «الشروق» أهم ما تغير في المملكة العربية السعودية في عام واحد.

- السماح للمرأة بالسفر بدون إذن ولي

في الأول من أغسطس 2019، سمح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمرأة السعودية بالسفر دون موافقة ولي أمر، ومنح ولي العهد السعودي للمرأة حرية أكبر خلال التعديلات التي أصدرها في هذه الفترة تتيح لها التبليغ عن المواليد مثل الرجال، وتسجيل حالات الزواج والطلاق، وكذلك حقها في الوصاية على الأطفال القصر.

-التجول في الشوارع دون عباءة

في منتصف سبتمبر 2019، بدأت نساء سعوديات بالتجول في الشوارع الرئيسية بالعاصمة الرياض من غير عباءة، بعد عقود طويلة من فرض قيود حول ارتداء المرأة للعباءة والنقاب.

- السماح للسياح غير المتزوجين بمشاركة غرف الفنادق

في تطور جديد لتشجيع السياحة الدولية، سمحت السعودية في الثامن من أكتوبر 2019، للسياح الأجانب غير المتزوجين بمشاركة غرف الفنادق أثناء تواجدهم في البلاد.

وحسب تقرير لصحيفة عكاظ السعودية، أقرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إلغاء شرط إثبات القرابة للسياح الأجانب عند السكن بالفنادق.

- دخول النساء والرجال إلى المطاعم من باب واحد

في التاسع من ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه لم يعد أمرا إلزاميا على المطاعم أن يكون لها مدخل للأسر والنساء وآخر للرجال بمفردهم.

وجاءت هذه الخطوة لتطبيق نظام الاختلاط بين الجنسين، بعد أن كانت السعودية تطبق نظام الفصل بصرامة.

- موسم الرياض

يعد موسم الرياض حجر الزاوية في خطة الممكلة العربية السعودية لقطاع الترفية، وبدأ الموسم في 17 أكتوبر 2019 حتى 15 ديسمبر من العام ذاته، وغطى الموسم 12 منطقة رئيسية من العاصمة الرياض، حسب وسائل إعلام سعودية.

وشهد الموسم أكثر من 100 فعالية، ما بين الغناء، وعروض الأفلام السينمائية والأنشطة الترفيهية، التي تعد سياسة جديدة للسعودية نحو الترفيه.