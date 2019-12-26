غادة شلبي تتفقد مكاتب هيئة تنشيط السياحة

أجرت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، جولة تفقدية للمكاتب السياحية التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالاضافة إلى مكاتب تفتيش الآثار بمنطقة مصر القديمة ومجمع الأديان؛ اليوم الخميس، وذلك للتعرف على العاملين بها ودورهم في تنشيط السياحة المصرية والاستعدادات التي تقوم بها هذه المكاتب لاستقبال الوفود السياحية التي تأتي لزيارة مصر في هذا التوقيت من العام للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، كما حرصت على زيارة المحلات والبازارات السياحية الموجودة بالمنطقة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار خطة الوزارة للنهوض بمنظومة السياحة والآثار في مصر، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، والارتقاء بها.

وخلال هذه الزيارة حرصت غادة شلبي، على التحدث مع العاملين بهذه المكاتب وخاصة الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السائحين، مشيدة بما لمسته من قدراتهم وكفاءاتهم في هذا المجال والتي يجب الاستفادة منها بصورة أفضل.

وأكدت شلبي على أهمية تطوير ثقافة التعامل مع السائحين، وتعليم الثقافة السياحية للمواطن المصرى بما يساهم في إرضاء السائحين وتكرار زيارتهم لمصر مرات عديدة، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة بصورة أفضل من المطويات والمواد الدعائية الأخرى مثل "البروشورات" التي تعدها الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة من خلال تزويد المكاتب السياحية التابعة لها ومكاتب تفتيش الآثار لتوزيعها على السائحين والزائرين.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة مصر القديمة ومجمع الأديان تتميز باحتوائها على مزارات دينية تاريخية للأديان السماوية الثلاثة؛ حيث تحتوي على جامع عمرو بن العاص، والمتحف القبطي، ومعبد بن عزرا والكنيسة المعلقة وكنيسة ابي سرجة، التي تعد أحد النقاط الرئيسية بمسار رحلة العائلة المقدسة.