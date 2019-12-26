شهد عام 2019 العديد من حرائق الغابات حول العالم، حيث وقفت بعض الدول عاجزة أمام النيران، التي التهمت أجزاء من الغابات، فمنذ بداية فصل الصيف الماضي حتى وصول فصل الشتاء، كان التغير المناخي وما نتج عنه من ارتفاع شديد في درجات الحرارة السبب الرئيسي لهذه الكوارث.

وترصد «الشروق» في التقرير التالي، أبرز الحرائق التي ضربت الدول حول العالم في 2019..

نيوزيلندا

اندلعت حرائق في منطقة نيلسون وتاسمان بنيوزيلندا، في 5 فبراير الماضي، وبحلول 9 فبراير وصف الحريق بأنه الأكبر في البلاد منذ عام 1955، استخدمت السلطات النيوزيلندية 22 طائرة هليكوبتر في الإطفاء، -وهي أكبر عملية جوية في نيوزيلندا على الاطلاق.

تسبب الحريق في إجلاء 3000 شخص من منازلهم، قبل أن يتم إعلان السيطرة على الحرائق الرئيسية الكبيرة في 6 مارس، وبحلول 8 يوليو انتهت الحرائق وكانت الغابات تحت السيطرة حقيقيًا.

فرنسا

اندلعت في فرنسا حرائق قوية جراء موجة حر وجفاف ضرب البلاد، في يوليو الماضي، الحرائق أهدرت آلاف الهكتارات من المحاصيل الزراعية والنباتات في عدة مناطق بفرنسا، ودمرت بعض المنازل، وسقط عدد من الضحايا، ووصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة.

البرازيل

وفي أغسطس الماضي، اجتاحت حرائق كارثية غابات الأمازون -التي تسمى "رئة الأرض"- في البرازيل، أحرقت مساحات شاسعة وألحقت أضرارًا جسيمة بالغابات الأكبر على سطح الأرض، وتسببت في قلق محلي وعالمي، بعدما استمر الحريق نحو 3 أسابيع، اتسعت معه رقعة الحرائق بشكل كبير، حتى أظهرت صور الأقمار الصناعية عددا من المدن البرازيلية، مغطاة بدخان أسود كثيف.

روسيا

وفي روسيا اندلعت حرائق هائلة في غابات سيبيريا، في أغسطس الماضي، التهمت نحو 30 ألف كيلو مترا من المساحات الخضراء بالغابات، واضطرت السلطات الروسية للجوء إلى طائرات من طراز "إليوشن إل-76" ومروحيات من طراز "مي-8" في إطفائها، إذ نفذت عشرات الطلعات وأسقطت آلاف الأطنان من الماء على الغابات التي اجتاحتها النيران.

اليونان

وفي اليونان، دمرت حرائق الغابات مناطق واسعة من جزيرة وابية، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، في أغسطس الماضي، بعدما ضرب البلاد موجة الطقس الحار والجاف، الأمر اضطر السلطات لإخلاء عدة قرى، قبل أن تمتد الحرائق للعاصمة أثينا وجزيرة زاكينثوس غرب البلاد، لتسارع الحكومة اليونانية بطلب إمدادات من الدول الأوروبية في إطفاء الحرائق.

أستراليا

وفي إستراليا، اجتاحت النيران، التي اشتعلت الرياح القوية في سبتمبر الماضي، 4 من ضمن 8 ولايات بأستراليا، وخرجت النيران عن السيطرة في بعض المناطق، فأسقطت عدد من القتلى، ودمرت أكثر من 650 منزلاً، والتهمت نحو 1.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، نتيجة حرائق الغابات التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا.

لبنان

وفي 13 أكتوبر الماضي، اندلعت نيران هائلة وكثيفة وصلت ل 100 حريق، في مناطق مختلفة من أنحاء لبنان، قبل أن تنتقل بسرعة هائلة بفعل الرياح، وتنتشر على مساحات واسعة بالغابات والمناطق السكنية، اضطرت على إثرها وزارة الكهرباء اللبنانية لعزل المزيد من خطوط التوتر العالي في أكثر من منطقة لبنانية بخاصة في منطقة المشرف التي اندلعت منها الحرائق، تسهيلا لعملية الإطفاء وحفاظا على السلامة العامة، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

أمريكا

وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اجتاحت النيران غابات الولاية قبل أن تنتقل للمناطق السكنية، لتترك نحو 1.5 مليون شخص في الظلام، بسبب انقطاع التيار الكهربي، في 29 أكتوبر الماضي، بينما تحاول إحدى شركات الكهرباء منع اشتعال مزيد من الحرائق بسبب الكابلات التالفة.