وزير العدل يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ويشيد بدور الهيئة

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهئية الوطنية للانتخابات و اعضاء مجلس إدارة الهيئة، الذين هنئوا الوزير بتوليه حقيبه العدل.

وقد أشاد وزير العدل خلال اللقاء بدور الهيئة فى ادارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية الى جانب ما تبذله من جهد فى تيسير اجراءات التصويت للمواطنين سواء داخل الوطن او خارجه ،وهو ما يسهم في سيادة الدستور والقانون.

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهئية الوطنية للانتخابات و اعضاء مجلس إدارة الهيئة، الذين هنئوا الوزير بتوليه حقيبه العدل.

وقد أشاد وزير العدل خلال اللقاء بدور الهيئة فى ادارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية الى جانب ما تبذله من جهد فى تيسير اجراءات التصويت للمواطنين سواء داخل الوطن او خارجه ،وهو ما يسهم في سيادة الدستور والقانون.