ترامب يدعو سوريا والحلفاء إلى وضع حد للهجمات على المدنيين في إدلب







دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إلى إنهاء الهجمات على المدنيين في محافظة إدلب في سوريا واتهم روسيا وسوريا وإيران بالمشاركة في أعمال العنف.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في طريقها لقتل، آلاف المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب. لا تفعلوا ذلك.. تركيا تعمل جاهدة لوقف هذه المذبحة".

وشنت الحكومة السوريا، بدعم من القوة الجوية الروسية ، لشهور هجومًا واسع النطاق ضد قوات المعارضة في إدلب ، مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار.

وتسيطر قوات المعارضة على إدلب وهي محافظة تقع بالقرب من الحدود التركية.

وقالت منظمة الخوذ البيضاء في تغريدة لها على موقع "تويتر"، إن 12 شخصًا ، بينهم ستة أطفال وثلاث نساء، لقوا حتفهم أمس الأول في إدلب، حيث توفي عشرة من الضحايا بعد غارة جوية روسية استهدفت معسكرهم.

وأضافت أن تسع مناطق أخرى استهدفتها 15 غارة جوية وأكثر من 56 قذيفة مدفعية.