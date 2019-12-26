رئيس التشيك يشجب محاربة التغير المناخي ويصفها بالديانة الجديدة

انتقد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان اليوم الخميس محاربة التغير المناخي ووصفها بالمفرطة مقارنا إياها بديانة جديدة.

وقال زيمان (75 عاما) في خطابه التقليدي بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس): "النقاش بشأن التغير المناخي أصبح ديانة جديدة. إذن اسمحوا لي بأن أكون زنديقا"، وبث الخطاب على الهواء مباشرة وغيره من الوسائط الإلكترونية.

ونوه زيمان إلى أن أوروبا يجب أن تكون مستعدة لعدم التخلف عن أجزاء أخرى من العالم اقتصاديا في مواجهة الكثير من التدابير الخاصة بحماية المناخ.

وقال زيمان: "قد يحدث نظريا أن تنتقل الصناعة إلى حيث تنخفض أسعار الطاقة، وسيصبح الاتحاد الأوروبي متحفا بيئيا يوفر مستويات معيشة أقل لسكانه".

ومثلما هو الحال مع خطاب العام الماضي، انتقد زيمان مئات الآلاف من المتظاهرين الذين طالبوا في الكثير من المظاهرات الحاشدة، باستقالة رئيس الوزراء أندري بابيس الشعبوي الليبرالي.

ورغم أن المليونير بابيس يخضع لتحقيق للاشتباه في قضية اختلاس تشمل أموال الاتحاد الأوروبي، دافع عنه زيمان مجددا قائلا "في الديمقراطية البرلمانية التي مازلنا وسنظل منها، يأتي رؤساء الحكومة ويذهبون نتيجة للانتخابات الحرة."