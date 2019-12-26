توقيع الكشف الطبي على 1840 مريضا خلال قافلة علاجية بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية الشيخ حسن بمركز مطاي خلال يومي 23 و24 ديسمبر الجاري، ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة"، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية .

وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1840 مريضا منها 324 حالة جراحة، و470 أطفال، و204 حالة جلدية و305 باطنة، و 92 قلب، و67 أسنان، و 120 نساء، و147 أنف وأذن، إلى جانب أخذ عينات لإجراء تحاليل 47 حالة، وعمل 56 أشعة وموجات صوتية و17رسم قلب

كما تم عقد ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ139 حالة وتحويل 46 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج بالإضافة إلى تواجد 10 عيادات متنقلة بتنظيم الأسرة.

وأكدت أن القوافل تهدف إلى تقليل المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.