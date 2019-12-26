القوات الحكومية تستأنف العمليات العسكرية رغم الأحوال الجوية في ريف ادلب







استأنفت القوات الحكومية السورية العمليات العسكرية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي اليوم الخميس، فيما أعلنت فصائل المعارضة استعادة عدد من المواقع التي خسرتها أمس .

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية "بدأت القوات الحكومية السورية عمليات والتقدم باتجاه قرى كفر بسيين والدير الشرقي بعد ظهر اليوم الخميس، وأجلت الأحوال الجوية الماطرة انطلاق العمليات إلى فترة بعد الظهر والتي قللت من حركة الآليات العسكرية وسلاح الطيران ".

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "واصل الجيش السوري تقدمه في منطقة أبو ظهور، حيث خاضت معارك شرسة على محور ابو جريف وحلبان وتل خضرة ومزرعة نواف مع مسلحي جبهة النصرة ".

من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير إن فصائل المعارضة استعادت مواقع خسرتها في ريف ابو ظهور الغربي، ودمرت دبابة للقوات الحكومية وقتلت طاقهما، اضافة الى استعادة مواقع في مزارع حلبان والبرسة وقتلت مجموعة من عناصر القوات الحكومية، كما استهدفت مواقع للقوات الحكومية بصواريخ من نوع بركان في قرية تل مصيطف والمغارة وحققت اصابات مباشرة في مواقعهم ".

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية: "أطلقت القوات الحكومية عشرات القذائف الصاروخية على بلدات الغدفة والزعلانة ومعرشورين بريف ادلب الجنوبي الشرقي، كما دمرت قاعدة صواريخ مضادة للدروع على جبهة التح بريف إدلب الشرقي إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع ".

وأطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية في ريف ادلب الجنوبي الاسبوع الماضي، وأعلنت أمس عن سيطرتها على نحو 320 كيلومترا مربعا في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.



