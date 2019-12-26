المحكمة الدستورية التركية: حجب موقع ويكيبيديا انتهاك لحرية التعبير





قالت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم الخميس إن حجب الحكومة التركية لموقع (ويكيليكس) الإلكتروني المستمر منذ عامي، يرقى لأن يكون انتهاكًا لحرية التعبير.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي. نيوز) الأمريكية اليوم أن ستة من عشرة قضاة صوتوا لصالح (ويكيبيديا)، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة أو تم تحديد موعد لرفع الحجب عن الموقع.

وكانت الحكومة التركية حجبت الموقع - في أبريل 2017 - متهمة إياه بكونه جزء من حملة تشهير ضد البلاد، بعدما رفضت إدارة الموقع إزالة محتوى قيل إنه يظهر تركيا داعمة لتنظيم (داعش) ومنظمات إرهابية أخرى.

ورفضت (ويكيبيديا) إزالة المحتوى، مؤكدة رفضها الرقابة واستأنفت أمام المحكمة الدستورية في مايو 2017 بعدما فشلت محادثات مع مسؤولين أتراك ومحاولات أمام محاكم أدنى، وحظر الدخول إلى (ويكيليكس) بجميع اللغات بموجب قانون يسمح للحكومة بحظر المواقع التي تعدها تهديدًا للأمن القومي.