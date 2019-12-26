

المهرجان يضم خمس مسابقات ودعوة السينمائيين العالميين لمعرفة أهم مواقع التصوير التي تتفرد بها السلطنة

تحت شعار "اصنع فيلمك في عمان"، تنظم الجمعية العمانية للسينما والمسرح خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس المقبل مهرجان مسقط السينمائي الدولي الحادي عشر، والذي يهدف إلى تعريف الضيوف العالميين أصحاب التجارب السينمائية على أهم مواقع التصوير التي تتفرد بها السلطنة مثل (الصحاري، والجبال، والمواقع الأثرية، والأودية.. وغيرها) التي تجعل من السلطنة وجهة خاصة لصانعي الأفلام السينمائية.

وكشفت الجمعية عن تفاصيل المهرجان وأهم الفعاليات المصاحبة له هذا العام والتي تتضمن إطلاق خمس فئات من المسابقات وهي مسابقة الأفلام الطويلة (الروائية - والوثائقية)، ومسابقة الأفلام الخليجية والعربية القصيرة (الروائية - الوثائقية)، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة أفلام الأطفال، ومسابقة أفلام الأنيميشن.

وحددت اللجنة آخر يوم لاستلام المشاركات نهاية يوم 15 يناير المقبل.

وفيما يخص جوائز المسابقات، فقد تقرر أن تُخصص جائزة اليوبيل الذهبي في كل فئة من مسابقات المهرجان، في حين ستمنح جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل تصوير في مسابقة الأفلام الروائية. أما في مسابقة الأفلام الوثائقية تم تخصيص جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل تصوير.

ويشمل المهرجان إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة المتمثلة في الندوات وحلقات العمل التي تهدف إلى التعريف بالإجراءات المتبعة للحصول على التراخيص اللازمة لتصوير فيلم سينمائي بالسلطنة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول هذا الموضوع، وغيرها من الدورات التي تخص العمل بالمجال السينمائي.

ويصاحب المهرجان هذا العام عدد من الرحلات الترويجية للمواقع السياحية في السلطنة لتعريف منتجي وصناع الأفلام بهذه المواقع، وإقامة معارض تقنيات وتكنولوجيا التصوير.

ويشارك في هذا المهرجان عدد من دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومصر، ولبنان ، وكافة دول الخليج العربي. وسيتم عرض الأفلام المشاركة في سينما فوكس، وسينما لونار.

وبلغ عدد أعضاء لجان التحكيم حتى الآن 16 عضوا لمختلف فئات المسابقة، منهم كاتب السيناريو والمخرج الأمريكي كمران باشا، والممثل الفرنسي برونو هينري، والسيناريست والأكاديمية انا كورينايا، ورئيس مهرجان فيسباكو الإفريقي سوما اريدوما والفنانة فاطمة لوكيلي والدكتور والناقد السينمائي عمر بالنجمار، والفنانة السورية لينا مراد.

كما أعلن مهرجان سقط السينمائي عن لجنة المشاهدة والفرز للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة وتضم كلا من:

الدكتور سالم المعمري، سما عيسى، أنيس الحبيب، بينما تضم لجنة المشاهدة والفرز للأفلام الروائية والوثائقية القصيرة كلا من: محمد الفارسي، ليلى حبيب، انور الرزيقي.

الجدير بالذكر بأن مهرجان مسقط السينمائي الدولي تم تأسيسه منذ 22 عاما، وكان من أوائل المهرجانات السينمائية الدولية التي تقام في منطقة الخليج. حيث سيتم إصدار كتيب تحليلي للأفلام العمانية من خلال اختيار

عدد من الافلام التي شاركت في الدورات السابقة لمهرجان مسقط السينمائي وحازت على إنجازات دولية بالاضافة الى إصدار كتيب حول السينما العربية من خلال تناول الدول العربية التي شاركت في برنامج الأربعاء السينمائي والتي أقيمت خلال الفترة من شهر سبتمبر حتى شهر ديسمبر ٢٠١٩.



