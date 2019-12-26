جرينوود يحقق رقما مميزا في الدوري الإنجليزي بعد هدفه أمام نيوكاسل

حقق الإنجليزي الشاب ميسون جرينوود، مهاجم مانشتسر يونايتد، رقمًا مميزًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في مواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ونجح جرينوود في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك نيوكاسل من تصويبة قوية، بعد خطأ في التمرير من مدافع نيوكاسل.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية، فإن هدف جرينوود في مباراة اليوم هو الثالث له في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي ليصبح أصغر لاعب يصل لهذا الرقم، بعمر 18 عامًا و86 يومًا، متخطيًا رقم زميله في الفريق، ماركوس راشفور، والذي وصل للهدف الثالث في عمر 18 عامًا و141 يومًا.

في السياق ذاته وصل اللاعب الشاب لهدفه رقم 8 في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، كثاني أفضل لاعب شاب تسجيلًا في الدوريات الخمسة الكبرى بعد مواطنه جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني برصيد 12 هدفًا في جميع المسابقات.