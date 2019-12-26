إمبراطور اليابان وقرينته يتفقدان المناطق التي ضربها إعصار «هاجيبيس»

قام إمبراطور اليابان ناروهيتو، وقرينته الإمبراطورة ماساكو، بزيارة مقاطعتي مياجي وفوكوشيما في شمال شرق البلاد، اليوم الخميس، لمقابلة المتضررين من إعصار "هاجيبس" الذي وقع قبل نحو شهرين.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية التي أوردت النبأ، بأن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها ناروهيتو /59 عاما/ وماساكو /55 عاما/ إلى منطقة المنكوبة منذ أن اعتلى الإمبراطور العرش في الأول من مايو الماضي.

يذكر أن "هاجيبيس"، أحد أقوى الأعاصير التي ضربت اليابان منذ عقود، قد اجتاح الجزء الأوسط والشرقي والشمالي الشرقي من البلاد في منتصف شهر أكتوبر الماضي.