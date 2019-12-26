مسؤول حكومي ألماني: الولايات الشرقية «مكان جيد للعيش فيه»

أشار مفوض الحكومة الألمانية لشؤون شرق ألمانيا في تصريحات له تنشرها صحيفة "دي فيلت" المحافظة غدا الجمعة، إلى الإيجارات الرخيصة والمناظر الطبيعية الجميلة باعتبارها بعض مزايا العيش هناك.

وقال كريستيان هيرته في مقابلة أجرتها معه الصحيفة" إن شرق البلاد مكان جيد للعيش فيه".

وقال هيرته المكلف بمهمة تمثيل مصالح الولايات الشرقية إن النزوح من هذا الجزء من البلاد توقف؛ وكانت تلك مشكلة رئيسية لسنوات كثيرة في أعقاب إعادة توحيد ألمانيا في عام1991.

وأضاف هيرته -الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي كانت تتزعمه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعتقد أن التاريخ بات الآن في جانب شرق البلاد".

وأشار إلى أن الشرق الألماني يتمتع بـــ" توفر مساكن فى متناول اليد، ومجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية ومناظر طبيعية رائعة". وأضاف هيرته أنه تم إعادة تطوير المدن كما أن رعاية الأطفال أصبحت ممتازة.

وأعرب عن تفاؤله من أنه بعد أن أعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية مؤخرا عن خطط لبناء مصنع في ولاية براندنبورج خارج العاصمة برلين، سوف تجذب المناطق الألمانية الشرقية صناعات جديدة أخرى.

وقال إن الحكومة في برلين تسعى أيضا لنقل المزيد من المكاتب الحكومية إلى الولايات الألمانية الشرقية الخميس، وستبدأ بنقل حوالي 1000 من المتخصصين في المكتب الاتحادي للشؤون الخارجية الذين سوف يعملون في مكاتب جديدة في مدينة براندنبورج الواقعة على نهر هافل، غرب العاصمة برلين.