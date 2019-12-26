تايلاند تحيي ذكرى ضحايا كارثة «تسونامي» وقعت قبل 15 عاما

أقامت تايلاند، اليوم الخميس، مراسم لإحياء ذكرى ضحايا كارثة تسونامي أودت بحياة نحو 230 ألف شخص في نحو 12 دولة من بلدان المحيط الهندي.

وحضر مراسم إحياء الذكرى والصلوات الدينية، التي أقيمت تحت رعاية الحكومة، في حديقة تذكارية لكارثة التسونامي بمقاطعة "فانج نجا" جنوبي تايلاند، مئات الأشخاص، وشملت مراسم بوذية ومسيحية وإسلامية.

وتم عرض صور للضحايا التايلانديين - التي يعتقد أن عددهم يزيد عن 8 آلاف شخص – حيث قام الأصدقاء والأقارب بتكريمهم ووضع قرابين دينية.

وقال نيبون بونياماني، نائب وزير الداخلية، للصحفيين خلال المراسم: "اليوم هو الذكرى السنوية الـ15 لكارثة تسونامي"، مضيفا أن فعاليات إحياء الذكرى تهدف إلى تثقيف وتذكير المجتمع المحلي بالكارثة.

ونتجت موجة المد العاتية تسوناميعام 2004 عن زلزال بلغت قوته 9 درجات بمقياس ريختر قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وكانت موجة تسونامي، التي اجتاحت أيضا إندونيسيا وسريلانكا والهند ودولا أخرى حتى في أفريقيا، هى أول تسونامي تم تسجيلها رسميا في تايلاند، وقال الخبراء إن تكرار الكارثة في هذا البلد في المستقبل القريب أمر غير مرجح.