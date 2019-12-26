أحكام بالسجن عامين إلى 6 أعوام لـ3 أشخاص بتهمة الإرهاب في اليمن

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أصدرت محكمة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد اليوم الخميس، أحكاما بالسجن لمدة سنتين إلى ست سنوات بحق ثلاثة متهمين بقضايا إرهابية

وأفادت وكالة سبأ اليمنية الرسمية بأن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة أصدرت في جلستها اليوم بقاعة محكمة استئناف عدن، برئاسة رئيس المحكمة الجزائية القاضي وهيب فضل، بحبس ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا بتهمة الالتحاق بالعصابات المسلحة التابعة لتنظيمي (داعش - القاعدة).

كما قضت المحكمة بحبس اثنين من المتهمين بقضيتي مخدرات أحدهما 25 سنة والآخر خمس سنوات.

وكانت السلطات اليمنية قد قبضت خلال السنوات الماضية على عدد من الأشخاص بتهمة الالتحاق بتنظمي القاعدة وداعش وحيازة المخدرات.