رئيس بعثة الهلال: هدفنا الفوز على النجم الساحلي في تونس

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أكد سيف الدين أبو كلابيش، رئيس بعثة نادي الهلال السوداني في تونس أن هدفهم الرئيسي هو تحقيق الفوز علي النجم الساحلي ، في المواجهة التي تجمع كلاهما بعد غد السبت، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وطمأن أبو كلابيش في تصريحات صحفية اليوم الخميس جماهير ناديه علي أحوال البعثة، وقال إن اللاعبين لديهم عزيمة وإصرار كبير علي تحقيق الفوز.

وأضاف:" الروح المعنوية مرتفعة لدي لاعبينا والجهاز الفني وضع برنامجه للمباراة ؛ و الفريق أدى مرانه الرئيسي الْيَوْم بأحد الملاعب الفرعية من ملعب المباراة" .

وأوضح :" لدينا عزيمة وإصرار علي الفوز والعودة لأحياء الأمل في المجموعة الثانية التي تضم الأهلي المصري وبلاتنيوم بطل زيمبابوي".

وتابع:" ليس لدينا إصابات في قائمة الفريق، الجهاز الفني يمتلك خيارات عديدة لاختيار التشكيلة التي تناسب المباراة" .

وكان الهلال السوداني افتتح مشواره في البطولة بالفوز على بلاتنيوم 2 - 1 ، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام الأهلي المصري في القاهرة بالجولة الثانية.