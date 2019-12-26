حماس: إسرائيل تصدر أزماتها الداخلية إلى غزة

اتهمت حركة "حماس" اليوم الخميس، إسرائيل، بتصدير أزماتها الداخلية إلى غزة، بعد شنها غارات جوية على القطاع الليلة الماضية.

وحملت الحركة في بيان لها، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد على قطاع غزة وقصف واستهداف مواقع المقاومة".

وقالت إن "هذا التصعيد يأتي في سياق مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حماقاته وعدوانه على شعبنا الفلسطيني وتصدير أزماته الداخلية على قطاع غزة".

وأضافت أن "حجم القصف وتوقيته يعكس عمق الأزمات والارتباك والتخبط التي يعاني منها الاحتلال، والتمادي في العدوان يعني أنه لا يدرك تبعات ومآلات دخوله في هذه المرحلة".

وأكدت حماس أنها "قادرة على فرض معادلات جديدة ولن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها ومواصلة معاركها دفاعا عن شعبنا وحماية له ولن تسلم بمعادلات الاحتلال مهما بلغت التضحيات".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية الليلة الماضية غارات على قطاع غزة من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء (د.ب.أ)، أن الغارات استهدفت مواقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال وجنوب القطاع.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وعادة ما تحمل إسرائيل حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، المسؤولية عن إطلاق أي قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب أراضيها.

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