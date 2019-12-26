رئيس البرلمان الأوروبي يحذر من إثقال كاهل المواطنين في إطار حماية المناخ

حذر رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، من إثقال كاهل قطاعات من المواطنين في إطار حماية المناخ.

وقال ساسولي لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "حماية المناخ التي تترك الأشخاص وحدهم مثلا في المناطق التي تعتمد على الفحم، تنطوي على متفجرات اجتماعية هائلة ولن تنال النجاح حقا"، مشددا على ضرورة تحقيق الانتقال بشكل عادل.

وحذر من أنه إذا تم بدلا من ذلك إثقال كاهل المواطنين، سيسفر ذلك عن مخاطر تماما كعدم القيام بأي شيء، وأضاف أنه لهذا السبب يشيد البرلمان الأوروبي بصندوق الفترة الانتقالية الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية، "أورزولا فون دير لاين"، بقيمة مستهدفة تصل إلى 100 مليار يورو.

وبحسب ساسولي، يرتبط نجاح سياسة المناخ الأوروبية بإذا ما كان سيتم النجاح في تحقيق هدف الحياد المناخي حتى عام 2050 بصفته فرصة للابتكار والنمو وتوفير أماكن عمل.

يشار إلى أن الحياد المناخي يعني أن يتم تجنب انبعاث الغازات الدفيئة المسببة في الاحتباس الحراري أو أن يتم تحييدها من خلال التخزين.