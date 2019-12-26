الأوقاف: زيادة بدل صعود المنبر لجميع الأئمة و207 قافلة دعوية بالمحافظات النائية في 2019

افتتاح 370 مدرسة قرآنية جديدة تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب.. الانتهاء من إحلال وتجديد وترميم أكثر من 554 مسجدًا بتكلفة 500 مليون جنيه





أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، أبرز ماتم إنجازه في مجال إطلاق القوافل الدعوية وزيادة بدل صعود المنبر لجميع الأئمة، وكذلك إحلال وتجديد المساجد، خلال العام الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إنه تم خلال العام الجاري، تحسين المستوى المادي والمعيشي للسادة الأئمة بزيادة بدل صعود المنبر لجميع الأئمة بواقع 600 جنيه للحاصلين على الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على الماجستير، و1000 جنيه للحاصلين على الدكتوراه، بالإضافة إلى مائة جنيه شهريًّا بواقع 1200 جنيه سنويًّا لكل إمام لتوفير الزي اللائق له بمعرفة الوزارة.

وأضاف الوزارة، أنه، تم افتتاح 370 مدرسة قرآنية جديدة تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، وتحصينهم من الفكر المتطرف ومخاطره، ليصل إجمالي عدد المدارس القرآنية بالمساجد الكبرى إلى 1130 مدرسة قرآنية، منها 18 مدرسة قرآنية تُدرِّس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف.

وأشارت إلى أنه تم أيضا افتتاح 350 مكتب تحفيظ جديد وذلك في إطار توفير المكان الملائم والآمن لتحفيظ القرآن الكريم، وبما يضمن عدم توظيف هذه المكاتب للناشئة وتجنيدهم مبكرًا لصالح بعض الجماعات أو التيارات المتشددة أو المتطرفة، ليصل إجمالي عدد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم 2480 مكتب تحفيظ، كما تم افتتاح 127 مدرسة علمية جديدة، ليصل إجمالي عدد المدارس العلمية بالمساجد الكبرى 286 مدرسة علمية، منها 12 مدرسة علمية تدرس بها الواعظات المتميزات بالوزارة.

ونوه بأنه تم افتتاح 69 مركزًا جديدًا لإعداد محفظي القرآن الكريم، وحرصا على إعداد محفظ واع ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم، من خلال حفظ القرآن الكريم وإتقان تجويده على أيدي العلماء والقراء المتخصصين، وكذلك افتتاح 4 مراكز للثقافة الإسلامية ليصل إجمالي مراكز الثقافة الإسلامية التي تم إنشاؤها 32 مركزًا ثقافيًّا، منها اثنان باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، و 3 مراكز ثقافة إسلامية بمحافظة شمال سيناء.

وأردفت الوزارة أنه تم تسيير 207 قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، و مشاركة 14 إمامًا بمحاضرات توعية أفواج قطار الشباب بمحافظتي الأقصر وأسوان، وكذلك تم تنفيذ عدد 21 قافلة دعوية مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف، و إيفاد 61 إمامًا بالخارج، و55 قارئًا خلال شهر رمضان.

وتابعت أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وصيانة وترميم أكثر من 554 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وتم فرش نحو 1100 مسجد على مستوى الجمهورية، بمساحة بلغت نحو 630 ألف متر تقريبًا، بتكلفة مالية تزيد على مائة مليون جنيه تقريبًا، وتم تعديل أسماء 516 مسجدًا من المساجد التي تحمل أسماء أي جماعات أو جمعيات أو دلالات فكرية أو أيدولوجية لأي فصيل أو جماعة، وتم ضم 650 مسجدًا ضمًّا دعويًّا، و إنشاء 85 مجلس إدارة جديدًا بالمساجد الكبرى، ليصل عدد مجالس الإدارات 1032 مجلس إدارة .