توتنهام يقلب تأخره أمام برايتون إلى فوز في الدوري الإنجليزي

قلب فريق توتنهام تأخره بهدف أمام ضيفه برايتون إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم برايتون بهدف سجله آدم وبستر في الدقيقة 37، وتعادل هاري كين لتوتنهام في الدقيقة 53، ثم أضاف ديلي آلي الهدف الثاني في الدقيقة 72.

ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة وقفز للمركز الخامس، مؤقتا، وتجمد رصيد برايتون عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا الفوز هو الثامن لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لبرايتون مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مثلها.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وحاول الفريقان فرض سيطرتهما على مجريات وشن الهجمات على المرميين ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين في الخمس دقائق الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة الثامنة كاد توتنهام أن يفتتح التسجيل عندما لعب كرة خلف مدافعي برايتون استلمها ريان سيسيجنون ودخل بها منطقة الجزاء، حيث انفرد بالحارس ماثيو ريان، وسدد كرة أرضية لحظة خروج الحارس من مرماه لكنها اصطدمت بأسفل القائم الأيمن قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا تسلل سيسيجنون.

ورد برايتون في الدقيقة 13 عندما سدد ستيفان ألزاني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها باولو جازانيجا بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل على الوجه الأمثل.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 22 والتي كادت أن تشهد هدف التقدم لبرايتون عندما استلم آرون موي الكرة على حدود منطقة جزاء توتنهام وسدد كرة قوية لكنها اصطدمت بقدم أحد لاعبي توتنهام وخرجت لركلة ركنية.

وجاء رد توتنهام في الدقيقة 24 بتسجيل هدف التقدم عندما لعبت تمريرة طولية خلف مدافع برايتون قابلها هاري كين بتسديدة مباشرة لحظة خروج الحارس ماثيو ريان من مرماه إلى داخل المرمى إلا أن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وألغى الهدف بداع تسلل هاري كين.

واستمرت محاولات الفريقين بعد تلك الهجمة بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 37 والتي شهدت تسجيل برايتون لهدف التقدم عندما لعب باسكال جروز الكرة من ركلة حرة من الناحية اليمنى من خارج منطقة جزاء توتنهام حيث ارتقى إليها آدم وبستر وقابلها بضربة قوية عانقت الشباك.

وكاد برايتون أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 40 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء برايتون ارتقى إليها برناردو فرنانديز وقابلها بضرة رأس لكن جازانيجا تألق وأمسك بالكرة.

كثف توتنهام من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي برايتون لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برايتون بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف توتنهام من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه تراجع فريق برايتون لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وكاد برايتون أن يضيف الهدف الثاني عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة جزاء توتنهام ارتقى إليها أرون كونولي وقابلها بضرة رأس قوية لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 53 سجل هاري كين هدف التعادل لتوتنهام عندما تمكن أدم وبستر من قطع الكرة من لوكاس مورا لتصطدم بقدم زميله بالفريق دالي ستيفنز وتعود لكين الذي أصبح في مواجهة الحارس ماثيو ريان ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس قبل أن ترتد لكين مرة أخرى قبل أن يسددها إلى داخل المرمى.

بعد الهدف تغير الحال، وبدأ فريق برايتون في الاستحواذ على الكرة ومبادلة توتنهام للهجمات لكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وكاد توتنهام أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 عندما سدد باسكال جروز كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لكن جازانيجا حارس توتنهام تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 72 سجل ديلي آلي الهدف الثاني لتوتنهام عندما لعبت كرة خلف مدافعي توتنهام إلى سيرج أورييه داخل منطقة برايتون من الناحية اليمنى قابلها ديلي آلي بتسديدة ذكية إلى داخل المرمى.

بعد هذا الهدف كثف فريق برايتون من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وتراجع توتنهام لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 76 كاد آرون موي أن يعادل النتيجة لفريق برايتون عندما سدد كرة قوية علت العارضة.

وفي الدقيقة 82 سدد باسكال جروز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها جازانيجا على مرتين.

وكاد توتنهام أن يسجل الهدف الثالث عندما مرر هاري كين كرة خلف مدافعي برايتون استلمها آلي بكعب قدمه وسدد كرة قوية لكن ريان تألق وحولها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وأصبح اللعب سجالا بين الفريقين في الوقت المتبقي ولكن لم يحدث أي تعديل في النتيجة ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز توتنهام 2 / 1.