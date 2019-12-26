 الإعصار فانفون يودي بحياة 10 أشخاص في الفلبين - بوابة الشروق
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الإعصار فانفون يودي بحياة 10 أشخاص في الفلبين


نشر فى : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 5:17 ص | آخر تحديث : الخميس 26 ديسمبر 2019 - 5:17 ص

(د ب أ)

لقي عشرة أشخاص حتفهم وفُقد ستة آخرون جراء الإعصار "فانفون" الذي ضرب أقاليم شرق ووسط البلاد، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الخميس.

ووقعت الوفيات العشر في مقاطعات إيلويلو ولييت وكابيز ، لكن لم يقدم المسؤولون المحليون تفاصيل عن الضحايا وظروف وفاتهم.

وتقطعت السبل بأكثر من 24 ألف شخص في الموانئ البحرية بعد أن منع خفر السواحل جميع العبّارات من الإبحار. كما تم إلغاء 115 رحلة داخلية على الأقل.

واضطر أكثر من 58 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم جراء الإعصار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء الأربعاء أن "فانفون" اجتاح الأقاليم الواقعة بوسط الفلبين الأربعاء حيث صاحبته رياح مدمرة وأمطار غزيرة، مما اضطر الآلاف لقضاء يوم عيد الميلاد(الكريسماس) في مراكز إيواء.

وقال مكتب الأرصاد إن الإعصار وصل شرق ووسط الفلبين وقوته لم تتراجع.

يشار إلى أن "فانفون" هو الإعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، بحسب مكتب الأرصاد الذي أشار إلى أنه من المتوقع أن يترك الإعصار الفلبين يوم السبت.


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