رئيس البرلمان التونسي يتوقع التصويت على حكومة التكنوقراط بعد غد

أعلن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اليوم الخميس، عن احتمال تنظيم جلسة عامة بعد غد السبت لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها.

وقال الغنوشي إنه من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم أو غدا الجمعة عن حكومته على أن تعرض على البرلمان بعد غد من أجل التصويت لنيل الثقة.

وأضاف الغنوشي، في تصريحات نقلتها إذاعة "شمس اف ام "، إن "مكتب البرلمان سيبقى في حالة انعقاد واستعداد لتلقي مراسلة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وتحديد موعد رسمي للجلسة العامة لمنح الثقة".

وفشلت مساعي الجملي، الذي يقدم نفسه كشخصية مستقلة وهو مرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية حركة النهضة الاسلامية، في التوصل الى اتفاق مع الأحزاب السياسية لتكون ائتلاف الحكومي.

وأعلن الجملي يوم الاثنين الماضي عن تشكيل حكومة تضم كفاءات مستقلة عن الأحزاب بعد فشل المشاورات في تشكيل حكومة سياسية، وهي مبدئيا تحظى بدعم حركة النهضة.

وتحتاج الحكومة إلى الأغلبية المطلقة (109 أصوات من أصل 217) لنيل ثقة البرلمان.