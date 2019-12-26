الرئاسة السورية: ندرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد واشنطن «لنهبها النفط السوري»

كشفت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، أن سوريا تدرس إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة "لأنها تنهب النفط السوري".

وقالت شعبان، في لقاء مع قناة "الميادين"، إن "دمشق بدأت بالتنقيب عن النفط مع شركات روسية".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قررت سحب كل قواتها من شمال سوريا، إلا أنها تراجعت في وقت سابق من العام الجاري وقررت إبقاء "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية وللحيلولة دون وقوع حقول النفط في أيدي تنظيم داعش.

وفيما يتعلق بمعركة إدلب، قالت شعبان إن "معركة إدلب بدأت، والطيران الروسي يدعم الجيش السوري"، موضحة أن "المعركة تتوقف أو تستمر بالاستناد إلى الموقف العسكري، وليس لها علاقة بما يجري في ليبيا".

وأضافت أن سوريا تعمل ليكون لديها اكتفاء ذاتي في كل المجالات، ولن تؤثر عليها العقوبات الأمريكية.

واتهمت الولايات المتحدة بأنها تمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لحسابات استراتيجية لإسرائيل وواشنطن.