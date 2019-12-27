ليفربول يعاقب ليستر سيتي برباعية في قمة «البوكسينج داي»

قاد البرازيلي روبيرتو فيرمينو فريقه ليفربول لتحقيق فوزًا كبيرًا على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 4-0 في قمة الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «جولة البوكسينج داي».

وافتتح النجم البرازيلي التهديف لصالح ليفربول في الدقيقة 31 عن طريق كرة رأسية نجح في تحوليها لشباك كاسبر شمايكل بعد عرضية من الظهير الأيمن أليكساندر أرنولد، وفي الدقيقة 71 ضاعف جيمس ميلنر النتيجة من علامة الجزاء، قبل أن يعود فيرمينو للتوقيع على الهدف الثالث للفريقد في الدقيقة 74، بعد عرضية من أرنولد كذلك، وفي الدقيقة 78 اختتم الدولي الإنجليزي أليسكاندر أرنولد رباعية الريدز عن طريق تصويبة من خارج حدود منطقة الجزاء.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 52 في صدارة البريميرليج، موسعًا الفارق عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، إلى 13 نقطة، بعدما تجمد رصيد الفوكسيز عند النقطة 39.

جدير بالذكر أن ليفربول قادر على زيادة الفارق إلى 16 نقطة حاله فوزه في المباراة المؤجلة له أمام وست هام يونايتد، والتي تأجلت بسبب مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية.