الجزائر تقرر تفعيل دورها دوليا من خلال ملفي ليبيا ومالي

خلص لقاء المجلس الأعلى الجزائري للأمن اليوم الخميس، برئاسة الرّئيس الجديد عبد المجيد تبّون (74 عاما)، إلى إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر دوليا، خاصة في ملفي ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.

وفي لقاء هو الأوّل من نوعه منذ سنة 2013، انعقد اليوم، بالعاصمة الجزائرية اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، لدراسة الأوضاع في المنطقة وخصوصا على الحدود مع ليبيا ومالي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية بالجزائر، فقد "قرر المجلس الأعلى للأمن جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية الحدود، كما قرر الرئيس تبون عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك".

وكان الرّئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا الجزائر وتونس وقطر إلى المشاركة في اجتماع برلين المرتقب والذي سيخصص للنزاع في ليبيا.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد إنه يعتقد أن تونس سيكون لها "إسهامات قيمة وبناءة" في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتابع أن وقف إطلاق النار يجب أن يتحقق بأقرب وقت.

من جهتها نفت الرئاسة التونسية اليوم الخميس وجود أي تحالف مع أحد أطراف النزاع في ليبيا، وذلك ردا على ما ورد في تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج.



