محافظ الإسكندرية يكلف نائب المحافظ بتفقد وحدة صحة المتراس

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، بتفقد المنطقة المحيطة بوحدة صحة الأسرة بالمتراس ومكتب صحة الورديان بحي غرب ، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حليم مدير منطقة غرب الطبية، و اللواء هشام كمال رئيس حي غرب ، وذلك إستجابه لشكاوي أهالي حي غرب من تراكم المخلفات بالمنطقة المحيطة بوحدة صحة الاسرة بالمتراس و مكتب صحة الورديان.

وقد تفقدت عازر مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي المنطقة و توفر الأدوية والمعدات ، كما اطمأنت على تواجد الأطباء خلال الوردية المسائية و استفسرت منهم عن احتياجاتهم وعدد المترددين على العيادات يومياً، ومواعيد العمل.

وأكدت نائب المحافظ على رئيس حي غرب بضرورة إزالة كافة إشغالات الطريق المحيطة بمدخل وحدة صحة الأسرة بالمتراس ومتابعة إزالة المخلفات أول بأول، والتنسيق مع مديرية الطرق لترميم الحفر و المطبات أمام مدخل مكتب الصحة.

واستفسرت نائب المحافظ من أهالي المنطقة عن مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم ، و توافر الأدوية و التطعيمات ، كما تفقدت قسم الطوارئ وقسم الأسنان وغرف التسجيل وغرف الكشف وغرف التعقيم ومعامل التحاليل بالوحدات الصحية.