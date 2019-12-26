17 شخصا يلقون حتفهم جراء الإعصار «فانفون» في الفلبين

ذكر مسؤولون فلبينيون، اليوم الخميس، أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر حوادث ناجمة عن الإعصار "فانفون" الذي ضرب أقاليم شرق ووسط البلاد يوم عيد الميلاد.

وذكر المسؤولون المحليون أن 11 شخصا فقدوا في أقاليم إيلويلو وكابيز وأكلان وهي الأسوأ تضررا جراء رياح فانفون المدمرة والأمطار الغزيرة منذ 24 ديسمبر الحالي.

وينحدر الضحايا الـ17 من أقاليم إيلويلو وليتي وكابيز وأكلان وليتي الجنوبية، ومن بينهم صبي يبلغ من العمر 13 عاما ورجل يبلغ من العمر 38 عاما تعرضا لصدمة كهربائية في حادثين مختلفين ورجل يبلغ من العمر 27 عاما سقطت عليه شجرة مانجو.

ولم يتسن للمسؤولين المحليين تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الضحايا الآخرين وملابسات وفاتهم.

وقال مكتب الأرصاد أن سرعة فانفون تباطأت وضعف فيما عبر أراضي الفلبين إلى بحر الصين الجنوبي.

وأضاف المكتب أن الإعصار كان محملا برياح قصوى اليوم الخميس تبلغ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة، تتحرك إلى الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.

وتقطعت السبل بأكثر من 24 ألف شخص في الموانئ البحرية بعد أن منع خفر السواحل جميع العبّارات من الإبحار، كما تم إلغاء 115 رحلة جوية داخلية على الأقل.

واضطر أكثر من 58 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم جراء الإعصار، وانقطعت الكهرباء عن بعض الأقاليم، حسبما أعلن المكتب الوطني لتقليل خطر الكوارث.

يشار إلى أن "فانفون" هو الإعصار الـ21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري.