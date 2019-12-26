روسيا تؤكد معارضتها للتدخل الخارجي في ليبيا

أعرب دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، عن قلق موسكو إزاء الأوضاع في ليبيا، وأكد معارضتها للتدخل الخارجي في الأزمة الليبية كونه لن يسهم في حلها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه بيسكوف القول :"فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، إنه بالتأكيد مثير للكثير من القلق... وقد أكدنا مرارا أن روسيا مهتمة بالتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن من أجل وقف إراقة الدماء".

وحول إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزمه تمرير تفويض لإرسال قوات لليبيا، قال بيسكوف :"نعتقد أن التدخل الأجنبي لن يساعد في تسوية الوضع"، مضيفا في المقابل أن "أية أنشطة لتسهيل الجهود الرامية لحل النزاع ومساعدة الأطراف على إيجاد حل تكون دوما محل ترحيب".

وردا على سؤال عما إذا كان لدى الكرملين معلومات حول وجود مرتزقة روس في ليبيا، قال بيسكوف :"في الواقع، تحولت ليبيا إلى مأوى للمرتزقة من قبل عدد من الدول، وكذلك للإرهابيين"، واعتبر أن هذا "نتيجة لسلوك معروف من دول معروفة، تهدف إلى تدمير الدولة الليبية".

وقال إنه "لا خطط حاليا" لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتي،ن ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حول ليبيا، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه يمكن ترتيبها في أي لحظة.