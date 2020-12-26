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تجدد الاحتجاجات جنوبي العراق وسط انتقادات للكاظمي

رويترز
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 7:05 ص | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 7:05 ص

تظاهر المئات من المحتجين في محافظة ذي قار، جنوب العراق، اليوم الجمعة، تنديدا بـ"عدم تنفيذ حكومة مصطفى الكاظمي لوعودها في محاسبة قتلة المتظاهرين".

وأفاد مراسل RT، بأن "المحتجين رفعوا شعارات ضد حكومة الكاظمي وطالبوا بضرورة أن تُحاسب الحكومة قتلة المتظاهرين، وإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة".

وأضاف، أن "المحتجين نددوا أيضاً بخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار واعتبروا الإجراء تجويعاً للعراقيين".

واتفقت خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة العراقية للتعامل مع الأوضاع في ذي قار، مع تنسيقيات في المحافظة أفضت إلى رفع خيم المعتصمين وفتح ساحة الحبوبي بعد عام على إغلاقها.

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