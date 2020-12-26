 رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: وصول اللقاح يبث الأمل في النفوس - بوابة الشروق
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رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: وصول اللقاح يبث الأمل في النفوس

إرلانجن/ ميونخ - د ب أ
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 7:06 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 7:06 م

صرح رئيس وزراء ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا، ماركوس زودر، بأن وصول اللقاح إلى الولاية يبث الأمل في نفوس شعبها.

وأضاف زودر في تغريدة له اليوم السبت أن الأمر ما يزال يتطلب الصبر مع ذلك.

وكانت 9750 جرعة لقاح وصلت إلى المستودعات المركزية في مدينتي إرلانجن وميونخ لصالح الولاية.

وذكر زودر أن كمية صغيرة من اللقاح وصلت على الأقل إلى ولاية بافاريا، مبينا أنه الكميات المطلوبة تأتي تدرجيا لكن هذا سيستغرق بعض الوقت.

وكتب زودر قائلا: "لأن الكميات المطلوبة تصل تباعا فإن ذلك سيستغرق وقتا أطول، ومن ثم فالأمر يحتاج إلى الصبر".

ومن المقرر أن يبدأ التطعيم باللقاح في ألمانيا غدا الأحد، وحتى نهاية العام الجاري يتوقع أن يصل إلى ولاية بافاريا 205 ألف جرعة لقاح أخرى.

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