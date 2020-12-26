كلوب: لن نجبر صلاح على البقاء في ليفربول

استبعد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي إمكانية رحيل محمد صلاح عن الريدز في الوقت الحالي، مُشيرًا إلى أنه لن يجبره على البقاء.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة ليفربول إيكو :"أنباء رحيل صلاح ؟ لا أعرف، كلنا نريده ويمكننا البحث عن شيء آخر إذا أردت، لكن السبب الوحيد لمغادرة ليفربول الآن هو الطقس حقًا".

وأضاف :"ما السبب الآخر الذي يمكن أن يدفع أحد للرحيل ؟ إنه أحد أكبر الأندية في العالم.. نحن ندفع أموالًا جيدة ، ربما لسنا أكثر من يدفع، ولكننا ندفع جيدًا، ولدينا ملعب مثير، ومشجعون بارزون مع قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم".

وأكمل :"إذن ألواننا حمراء، وهو أجمل لون على أي حال، فما السبب؟ لكن لا يمكنك إجبار الناس على البقاء وهذا كل شيء".

وواصل :"لقد أجرينا تغييرات لجلب لاعبين، وإذا أراد شخص ما المغادرة، فلا يمكننا منعهم.. أنا فقط لا أفهم لماذا يريد شخص ما الرحيل. وعندما أجاب صلاح على سؤال الرحيل لبرشلونة وريال مدريد، كان أن هذه الأندية قد تكون مهتمة، لكنه لم يستبعد ذلك".

وأتم :"اسأل أي لاعب في العالم لا يلعب لبرشلونة أو ريال مدريد "هل يمكنك تخيل اللعب لهم يومًا ما؟ " وتخيل كان يرد بـ "لا".. إنهم الكبار في إسبانيا".