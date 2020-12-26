صاحبة أفضل بحث فيزيائي 2020: دراستي تهدف لنقل البيانات بسرعة الضوء

قالت الدكتورة إلهام فضالي، الفائزة بأفضل بحث في مجال الفيزياء لعام 2020، إن مجلة «physics world» ترشح قائمة بأفضل 10 أبحاث خلال العام في مجال الفيزياء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الجمعة، أن الاختيار يكون على أساس إحداث البحث لنقله نوعية في مجال الفيزياء، فضلًا عن إسهامه في تطبيقات تكنولوجية.

وأوضحت أن البحث قائم على دراسة كيفية الحصول على انبعاث ضوئي من مادة السيليكون المكونة للشرائح الإلكترونية، لاستخدامها في إسراع عملية نقل البيانات بحيث تصل إلى سرعة الضوء.

وأشارت إلى محاولات البحث في تحقيق هذا الانبعاث الضوئي بكفاءة، خاصة وأن مادة السيلكون ذات خصائص صعيفة، مضيفة أن البحث تمكن من إثبات هذا الجزء في مراحله الأولية ولا يزال هناك خطوات أخرى.

وأختارت مجلة «physics world» أشهر مجلة علمية في الفيزياء حول العالم، أبحاث العالمة المصرية إلهام فضالي كأفضل بحث علمي لعام 2020، حيث تضمن البحث نقل المعلومات من خلال الضوء عن طريق استخدام الألياف الخاصة بالسليكون.



