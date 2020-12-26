تراجع إصابات كورونا في إيران بعد الإغلاق

أدى إغلاق لمدة شهر في إيران إلى تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الرئيس حسن روحاني اليوم السبت: "يجب أن نحاول الآن العمل على استقرار الوضع الراهن ثم خفض الأرقام أكثر".

ومنذ الإغلاق واسع النطاق في نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي ، تراجعت الوفيات اليومية من أكثر من 480 إلى 130 وأن الإصابات الجديدة تراجعت من 14 ألفا إلى ستة آلاف.

وقال الرئيس عبر التلفزيون الرسمي إن "الوضع المثالي" لايزال بعيد المنال ولكن الأرقام الجديدة وفرصة اللقاحات الفعالة تعطي أملا.

وكان هناك أكثر من 54 ألف وفاة وأكثر من مليون إصابة في إيران منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا في أواخر شباط/فبراير.

ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة، أتاح البنك المركزي مئتي مليون يورو (243 مليون دولار) لاستيراد لقاحات كورونا، ولكن العقوبات الأمريكية على إيران عقدت الاستيراد.

وتعمل وزارة الصحة أيضا من أجل انتاج لقاح محلي. ولكن لايزال من غير الواضح الوقت الذي يمكن فيه اطلاق برنامج للتطعيم وكيفية تنفيذه في إيران.