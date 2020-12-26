عاد حجي لعلي لبيته آمنا في مقاطعة بانجواي جنوب أفغانستان، دون ملاحقات من الشرطة الأفغانية أو حتى غارات من الطيران الأمريكي، وذلك بعد مفاوضات أجراها مع مدير شرطة المقاطعة الذي تعهد بجعل المنطقة ملاذًا آمنا لكل المنشقين عن طالبان لبدئ حياة مسالمة بعيدة عن الدماء.

وقال لعلي لفرانس برس، إنه جري اعتقاله من قبل القوات الباكستانية التي أخذته عبر الحدود ليقيم في السجن عامين ونصف قبل أن تطلق سراحه فيحتار بما يفعل خوفًا من أن يتم اعتقاله ثانية حين عودته لأفغانستان، ولكن بعد التواصل مع سلطان حكيمى مدير شرطة بانجواي، بنصيحة من منشق آخر عن طالبان أصبح لعلي قادرًا على العودة لبيته.

ويضيف لعلي، إنه قبيل اعتقاله تعرض منزله ل15 غارة أمريكية، ولكن بعد العودة بضمان من "حكيمي"، كان الأقارب والأصدقاء حسب قوله يزورونه لأكثر من أسبوع كأنه في عرس دون أن يلحق به أو بأحدهم أي أذي.

ويقول مدير شرطة بانجواي، إن تلك من أهم الأفكار للتسوية مع من يرغبون الانشقاق عن طالبان وما يساهم أيضا بإضعاف المستوي القيادي في الحركة حين يجد قادتها فرصة للإنشقاق بأمان.

ويضيف حكيمي، أنه من تم تخريب أرضه من المنشقين فستساعده الشرطة على إصلاحها ومن جف الماء عن أرضه فستتم مساعدته لحفر بئر فيها.

ويقول تدين خان عاشقزاى مدير شرطة قندهار حيث تقع بانجواي، إن المنشقين عن طالبان هم أشقاء تجب مساعدتهم ليحيوا حياة مسالمة دون هجمات انتحارية أو قتل للأبرياء.

وتعتبر بانجواي من أكثر المناطق تحصنًا ضد توغل طالبان إلا إنه بنهاية نوفمبر الماضي شهدت تقدمًا لطالبان.

ويقول حجي أحمد خان الذي قرر الانشقاق عن الحركة والإقامة ببانجواي إنه يستطيع مزاولة الزراعة بأمان دون أن يلاحقه أحد بطلب اعتقاله، وكذلك فعل رجل آخر يدعي ملة رؤوف بعد أن قاتل في صفوف طالبان لنصف قرن.