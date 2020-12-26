وفاة العميل المزدوج الأسطوري جورج بليك عن 98 عاما في روسيا

أعلنت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن العميل المزدوج السابق جورج بليك، الذي تجسس أولا لصالح بريطانيا ثم لصالح الاتحاد السوفيتي، توفي عن عمر ناهز 98 عاما ، في العاصمة موسكو، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "تاس".

وقال سيرجي إيفانوف رئيس المكتب الصحفي في وكالة الاستخبارات الروسية لوكالة تاس: "لقد أحب بلادنا بصدق وأعجب بالعمل البطولي للشعب خلال الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)" ، ووصفه بأنه "ضابط استخبارات أسطوري".

ونُقل العميل السابق، المولود في روتردام عام 1922، إلى كوريا الجنوبية كجاسوس شاب لدى الاسخبارات البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية. وتم أسره بعد اندلاع الحرب الكورية في عام 1950.

ثم تجسس بعد ذلك لصالح الاتحاد السوفيتي، حيث لم يكن راضيا على ما يبدو عن الضربات بالقنابل الأمريكية، وفقا لما كشفه في وقت لاحق من حياته. وعندما تم اكتشاف أنشطته التجسسية، حكمت عليه محكمة بريطانية بالسجن 42 عاما في عام 1961.

وفي عام 1966 تمكن من الفرار من السجن. وفر إلى موسكو عبر برلين، وكان يعيش في روسيا منذ ذلك الحين.

وأثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بليك ووصفه بأنه "محترف لامع ذو شخصية غير عادية وشجاعة".