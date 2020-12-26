 إصابات كورونا في تشيلي تقترب من 600 ألف حالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابات كورونا في تشيلي تقترب من 600 ألف حالة

أ ش أ
نشر في: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:37 م | آخر تحديث: السبت 26 ديسمبر 2020 - 9:37 م

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي اليوم السبت، تسجيل 2564 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المُصابين بالفيروس إلى 598 ألفا و394 حالة.

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" - في نسختها باللغة الإنجليزية - عن الوزارة قولها في بيان إنه جرى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة؛ لتبلغ حصيلة الوفيات 16 ألفا و16 ألفا و404 منذ مارس الماضي.

ولا تزال السلطات الصحية تشعر بالقلق إزاء الزيادة في الحالات الجديدة على الصعيد الوطني، والتي شهدت، خلال الأيام الـ 14 الماضية ارتفاعًا بنسبة 39%، لذلك طلبت مرة أخرى من السكان عدم التراجع في الجهود والرعاية الشخصية حماية أنفسهم من المرض.


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