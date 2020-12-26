تزعم معظم الدراسات أن الإفطار أهم وجبة في اليوم؛ لذلك يجب على المرء بالتأكيد عدم تخطيها، خاصة عندما يكون في رحلة إنقاص الوزن، إذ يقال إن وجبة الإفطار الصحية تمنح الطاقة لبدء اليوم وتعزز عملية التمثيل الغذائي، لكن يمكن أن يؤدي ارتكاب بعض الأخطاء إلى إعاقة أهداف إنقاص الوزن.

ونشر موقع "إيت ذيس نوت ذات" مجموعة من الطرق التي يمكن أن تؤثر بها وجبة الإفطار على عملية فقدان الوزن.

• عدم تضمين البروتين في وجبة الإفطار

يمكن أن يؤدي تخطي البروتين في وجبة الإفطار إلى استهلاك السعرات الحرارية الزائدة لاحقًا؛ وذلك لأن البروتين يساعد في الشعور المستمر بالشبع ويمنع من الإفراط في تناول الطعام، لذلك يجب الحرص على إضافة نوع من البروتين الخالي من الدهون في وجبة الإفطار، مثل الموز مع زبدة الجوز، أو وعاء من الحبوب مع بعض البيض المسلوق.

• تناول الأطعمة السكرية

يجب على المرء تجنب تناول أي شيء يحتوي على نسبة عالية من السكر أو الدهون المشبعة بعد الاستيقاظ مباشرة؛ وذلك لأنه يمكن أن يؤثر على الكبد، لذلك يوصى بتضمين الأطعمة الكاملة لتعزيز التمثيل الغذائي والحفاظ على استقرار مستويات الطاقة.

• تناول الكربوهيدرات فقط

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم؛ لذلك يجب أن يكون الإفطار مزيجًا مناسبًا من جميع العناصر الغذائية بما في ذلك الكربوهيدرات والبروتين والألياف والدهون.

• تخطي الإفطار

قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى الإفراط في تناول وجبة الغداء والعشاء؛ ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن؛ لذلك إذا لم تكن جائعًا جدًا في الصباح أو لم يكن لديك وقت لتناول وجبة فطور مناسبة، يمكن اختيار وجبة خفيفة مثل تفاحة مع الحليب أو بعض البيض المسلوق.

• لا تأكل وجبة متوازنة

يمكن أن يؤدي تناول وجبة تحتوي على توازن جيد لجميع العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والألياف والكربوهيدرات والدهون، إلى البقاء ممتلئ حتى وقت الغداء، حيث يمكن أن يكون تناول خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو والموز والمكسرات وبعض الحليب وجبة إفطار متوازنة.

• تناول الحبوب فقط

تحتوي معظم الحبوب المعبأة على حبوب مكررة وسكر مضاف؛ ما يجعلها غير صحية للغاية، وتعمل أيضا على زيادة الوزن وزيادة نسبة الدهون في الجسم.

• تناول الطعام بسرعة كبيرة

عند تناول الطعام بسرعة كبيرة لا يستطيع الجسم معرفة متى يكون ممتلئًا، وبالتالي ينتهي به الأمر بالإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن؛ لذلك يعتبر تناول الطعام بحذر وببطء مهم جدًا لتحقيق أهداف إنقاص الوزن.