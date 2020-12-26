وزير التعليم العالي: إعادة تشغيل 25 مستشفى عزل جامعي بسعة 5 آلاف سرير

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستعدة لأي تطورات، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالغفار، خلال تصريحات لبرنامج «أحداث اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على هامش تواجده بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، أن الدولة مستعدة للتعامل مع الموجة الثانية منذ شهرين، مشيرًا إلى الاهتمام بتوافر كل المستلزمات والمستهلكات الدوائية.

ولفت إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان للتعامل مع الأزمة، موضحًا أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية قرر إعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية البالغ عددها 25 مستشفى بسعة أكثر من خمسة آلاف سرير، على مستوى محافظات الجمهورية.

وذكر وزير التعليم العالي أن المجلس تأكد من توافر المستلزمات الطبية داخل مستشفيات العزل الجامعية، فضلًا عن استحداث أقسام في مستشفيات العزل لاستقبال الأطفال المصابين بـ«كوفيد - 19».