يونيون برلين يمدد عقد مدير الكرة

أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم اليوم السبت أنه مدد عقد أوليفر رونرت مدير الكرة بالنادي، وذلك لفترة غير محددة.

وقال ديرك زينجلر رئيس نادي يونيون برلين إن رونرت /49 عاما/ "أثبت أنه ناجح للغاية."

وأضاف :"لقد نجح، إلى جانب المدير الفني أورس فيشر، في تحقيق أهداف رياضية طموحة للغاية في ظل واقعنا الاقتصادي. أنا سعيد للغاية بمواصلة المضي قدما على هذا الطريق والعمل من خلال الطريقة التي اثبتت نجاحها."

كان رونرت قد بدأ العمل في يونيون برلين في عام 2018، قبل الموسم الذي شهد أول صعود للفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وحسم يونيون برلين استمراره في الدرجة الأولى، ويحتل الآن المركز السادس في جدول الدوري، بعد مرور 13 مرحلة من المسابقة.

من جانبه، قال رونرت :"إبقاء يونيون في البوندسليجا كان بمثابة مهمة شيقة أثارت التحدي والحماس لدي. لقد حققنا ذلك بالفعل، ونحقق النجاح خلال هذا الموسم، حيث نؤدي بشكل جيد حتى الآن."