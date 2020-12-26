نقل رئيس الجبل الأسود إلى المستشفى بعد إصابته بالتهاب رئوي

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الجبل الأسود، ميلو جوكانوفيتش، بأنه نقل إلى المستشفى بعد إصابته بالتهاب رئوي، مؤكدا في الوقت نفسه أن نتائج فحصه الخاص بفيروس كورونا جاءت سلبية.

وقال مكتب جوكانوفيتش أنه نقل إلى المستشفى بنصيحة من أطبائه من أجل علاجه من الالتهاب الرئوي، لكنه أضاف أن "كل الفحوص الخاصة بعدوى كوفيد-19، التي خضع لها، بما في ذلك اليوم، أعطت نتائج سلبية".

وأشار مكتب الرئيس إلى أن "كل مؤشرات صحته الحيوية مستقرة، وهو لا يزال يتولى مهامه الرئاسية دون أي صعوبات".

وسجل الجبل الأسود، الذي يبلغ عدد سكانه فقط 600 ألف نسمة، نحو 46 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 652 وفاة.