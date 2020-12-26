أستاذ علم فيروسات: أعراض فيروس كورونا تجاوزت 20

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات والبكتريا بجامعة زويل، إن أعراض فيروس كورونا تجاوزت 20 عرضًا، موضحًا أنها تتمثل في الكحة الناشفة وتكسير في الجسد ودرجة الحرارة وفقدان حاسة التذوق والشم والالتهاب في الزور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الفيروس يتفاعل ويرتبط بجسم الإنسان ويحدث العدوى عبر ارتباط الأشواك الخارجية لـ«كورونا» بالمستقبلات الموجودة في جسم الإنسان.

وأوضح أن المستقبلات موجودة في الشعيرات الدموية والقلب والكبد والكلى والجهاز الهضمي، منوهًا إلى أن ارتباط الفيروس بالمستقبل قد يؤدي إلى تلف في الشعيرات الدموية تؤدي إلى التهابات في الجلد.

وذكر أستاذ علم الفيروسات والبكتريا بجامعة زويل أن «كوفيد - 19» يفضل إصابة الجهاز التنفسي؛ لأن المستقبلات أكثر في الرئة، قائلًا إن الرئة تساعد الفيروس على التعرف على الخلية لإحداث العدوى.

وأكد أن الطعام ليس ناقلًا لعدوى فيروس كورونا، إلا في حالة تعرض الطعام إلى رذاذ أدى إلى التلوث، مناشدًا المواطنين تطبيق العزل المنزلي حال الشعور بأعراض بسيطة بفيروس كورونا.