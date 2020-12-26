كوريا الجنوبية تسجل 1132 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 55 ألفا و902 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن العدد الذي تم تسجيله انخفض بنحو 109 حالات عما جاء يوم أمس، غير أن المعدل اليومي ظل فوق عتبة الألف.

ومن بين الإصابات الجديدة 1104 إصابات محلية و28 إصابة وافدة من الخارج.

وتراوح عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا ما بين 800 و1300 إصابة في الأسبوع الأخير.

وظل عدد الإصابات اليومية يتجاوز حاجز الـ100 إصابة لـ48 يومًا على التوالي منذ 8 نوفمبر الماضي.