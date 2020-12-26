قبرص تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا

وصلت أولى جرعات اللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا إلى قبرص اليوم السبت، بحسب ما ذكره تلفزيون "آر آي كي" الرسمي اليوم السبت.

وقالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، وهي قبرصية، عبر تويتر: "هذه لحظة مؤثرة.. بعد شهور من العمل الشاق، لقد جاء يوم وصول أول شحنات من لقاحات كوفيد 19".

وكانت كيرياكيدس قد سافرت إلى قبرص لتلقي جرعات اللقاح، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة رافقت الشاحنة المحملة بجرعات اللقاح من مطار لارناكا إلى مكان تخزينها.

يشار إلى أن أول من يتلقى اللقاح اليوم الأحد ستكون ممرضة من مستشفى في شرق الجزيرة بالقرب من باراليمني، وهي منطقة يتردد عليها السائحون، ورجل في دار للمسنين.